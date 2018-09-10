Фото: "Алтайский спорт"

Перед престижными международными стартами "Кубок чемпионов" в Барнауле с 14 по 16 сентября пройдут Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко среди спортсменов до 17 лет.

В соревнованиях примут участие около 200 гребцов из Липецкой, Тверской, Воронежской, Ростовской, Московской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Хабаровского, Приморского и Алтайского краёв, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл и Мордовия. Также приедут спортсмены из Казахстана и Узбекистана.

Алтайский край представят 23 воспитанника СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко, в том числе наиболее титулованные алтайские гребцы: Иван Папулин, Матвей Коробов, Ангелина Рябицкая, Кристина Коновалова.

Парад открытия запланирован на 14 сентября. Начало в 14:00.

Отметим, что с 21 по 22 сентября в Барнауле пройдут крутые мировые соревнования, в которых примут участие 48 звезд мировой гребли. Прямая трансляция с соревнований будет идти на "Евроспорте" и "Матч ТВ", комментировать будет Дмитрий Губерниев.