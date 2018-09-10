Совместный тарифный план "Облачный" включает скоростной доступ в интернет и память в Яндекс.Диске, которая будет ежемесячно увеличиваться на 1 Тб. За год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.

"Яндекс.Диск появился в 2012 году. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф "Ростелекома" и Диска даёт пользователю не только скоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке", – подчеркнул руководитель Яндекс.Диска Владимир Русинов.

Для абонентов "Ростелекома" доступен улучшенный функционал – Яндекс.Диск Про, который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Узнать подробности о тарифе, условиях подключения* можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800

* Подключение возможно при наличии технической возможности