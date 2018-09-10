Фото: rusathletics.com

В чешской Остраве 8−9 сентября прошёл Кубок четырех континентов ИААФ, в котором три победы одержали легкоатлеты из РФ. Одна из них — на счету алтайского барьериста Сергея Шубенкова, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на "Алтайский спорт".

Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 13,03 секунды. Спортсмен принес Европы двойные очки, поскольку капитан европейской команды Колин Джексон поставил на его победу. Подчеркивается, что действующий рекордсмен континента в беге на 110 метров с барьерами, трёхкратный чемпиона мира Джексон в 2013 году приезжал в Барнаул и вместе с Шубенковым провёл для детей мастер-класс.

На втором месте в забеге оказался ямаец Рональд Леви (13,12 секунды), выступающий за американскую команду. Чемпион Европы Паскаль Мартино-Лагард из Франции финишировал третьим — 13,31.

Кроме Шубенкова, на Континентальном Кубке победы одержали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). "Алтайспорт" отмечает, что Ласицкене была вторым "джокером" Джексона и тоже принесла вдвое больше очков.

Итоговую победу одержала американская команда с 262 баллами. У сборной Европы — 233 очка. Команда Азии и Океании расположилась на третьем месте — 188 очков, а сборная Африки на четвертом — 142 очка.

Для Шубенкова турнир в Остраве был заключительным стартом в этом сезоне.