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Тело женщины, пропавшей в августе текущего года вместе со своим мужем, обнаружили в лесном массиве под Барнаулом.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, тело пенсионерки было обнаружено накануне без внешних признаков насильственной смерти. Также был найден автомобиль, на котором пожилая пара уехала с территории принадлежащего им дачного участка в СНТ "Домостроитель" Первомайского района.

Поиски 68-летнего супруга женщины продолжаются.

Ранее в краевом управлении СКР отмечали, что Геннадий и Альбина Молодых пропали в августе текущего года. Не исключалось, что мужчина и женщина могли выехать за грибами в окрестности правого берега реки Обь и протоки Повалихинская в районе села Кислуха.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-02, 29-80-39, 8 (38532) 42-2-19 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).