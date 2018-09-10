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Американский лидер Дональд Трамп обдумывает, будут ли силы США наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Wall Street Journal и неназванных американских официальных лиц.
По данным источников газеты, глава Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране" — провинции Идлиб. Это может привести к ответному удару американских ВС.
"Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии", — цитирует газета слова неназванных американских чиновников.
Официальные лица не подтвердили изданию, что Вашингтон нанесет авиаудар по Сирии, если Идлиб будет атакован с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Штаты могут ввести точечные экономические санкции против чиновников из Сирии.
"Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", — заявил изданию один из высокопоставленных источников в Белом доме.
Ранее российское оборонное ведомство предупредило, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по гособъектам Сирии.
Комментарии
Молодец Трамп в отличии от наших болтунов он не боится ничего и никого и подтверждение в виде сбитых российских самолетов и уничтожение российских чвк это доказывает
Трампу надо посмотреть пиндосский же фильм "На следующий день"(The day after) и прикинуть кое что к носу:в случае нанесения пиндосами ударам по российским войскам будет ли ответный военный удар или не будет ответного военного удара.
Трампу надо посмотреть пиндосский же фильм "На следующий день"(The day after) и прикинуть кое что к носу:в случае нанесения пиндосами ударам по российским войскам будет ли ответный военный удар или не будет ответного военного удара.
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Не льсти, Россия может ответить только ядерным ударом но на это у нее кишка тонка, поэтом ответить она может только гневными заявлениями что уже было и будет, а если сравнивать количество в остальном вооружении Российская армия в полной опе по сравнению с НАТО
В Сирии пока без ядерных ударов обходимся.Думаешь,главнокомандующий Путин кокетничал,когда говорил,что зачем нам нужен такой мир,если в нём не будет России?
В Сирии пока без ядерных ударов обходимся.Думаешь,главнокомандующий Путин кокетничал,когда говорил,что зачем нам нужен такой мир,если в нём не будет России?
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А ты до сих пор веришь, что он за свои слова отвечает?)))))))))))))))))))))))))
Думаешь пиндосы победят в войне с Россией и поэтому они запросто могут атаковать российские войска?
Войны не будет они просто тупо сильней, им достаточно ввести санкции против российской нефти и газа и Россия сама загнется, но что бы это сделать надо окончательно исгадить ей репутацию, что США планомерно и выполняет
Все это бряцанье оружием Россией и объявление себя великой армией у меня вызывает такой же смех как и самая сильная в Европе украинская армия
Вы видимо военный эксперт с юмористическим уклоном.