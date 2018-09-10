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Американский лидер Дональд Трамп обдумывает, будут ли силы США наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Wall Street Journal и неназванных американских официальных лиц.

По данным источников газеты, глава Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране" — провинции Идлиб. Это может привести к ответному удару американских ВС.

"Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии", — цитирует газета слова неназванных американских чиновников.

Официальные лица не подтвердили изданию, что Вашингтон нанесет авиаудар по Сирии, если Идлиб будет атакован с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Штаты могут ввести точечные экономические санкции против чиновников из Сирии.

"Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", — заявил изданию один из высокопоставленных источников в Белом доме.

Ранее российское оборонное ведомство предупредило, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по гособъектам Сирии.