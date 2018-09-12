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"Mitsubishi АВТОШОУ 2018" стало ярким событием в День города Барнаула

, ИА "Амител"
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, подарил барнаульцам и гостям краевой столицы в День города яркое автошоу

9 сентября 2018 года, в День города Барнаула, Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, продемонстрировал жителям и гостям Барнаула, на что способны автомобили Mitsubishi. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, собралось много ценителей автомобилей Mitsubishi.

В этот день открытая парковка ТРЦ GALAXY превратилась  в экстремальную трассу с крутыми подъёмами и спусками, бревенчатым навалом, боковым уклоном и ж/д переездом. Участники автошоу испытали все возможности внедорожников и кроссоверов линейки Mitsubishi, начиная от породистых PajeroSport и Outlander, Mitsubishi – Eclipse Cross до надежного и практичного L200, уже пятого поколения.

Для всех гостей мероприятия работали площадки: тест-драйв под управлением профессиональных пилотов, развлекательная программа с конкурсами и подарками, а для  самых маленьких — игрушечный автодром (гоночная трасса) для радиоуправляемых машинок, батут "Лабиринт", аквагрим и аниматор. Каждый ребенок в этот день имел возможность воплотить свои художественные фантазии на настоящем автомобиле Mitsubishi Eclipse Cross. Партнером мероприятия выступил СПАО "Ингосстрах".

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi — привлекательную программу лояльности при приобретении нового автомобиля Mitsubishi  в кредит или за наличный расчет.

"Mitsubishi АВТОШОУ  2018" стало одним из ярких и запоминающихся событий Дня города. 

Только в сентябре флагманы Mitsubishi Pajero Sport  и Outlander с кредитной ставкой от 0%*. Подробности в Автоцентре АНТ или по телефону 29-00-29

* Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке по кредиту, предоставляемому АО МС Банк Рус (далее – "Банк"), и применяется при первоначальном взносе от 50% от цены приобретаемого а/м. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита (условия кредитования указаны ниже) обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Предложение действует при оформлении полиса КАСКО на полную стоимость кредита, оформлении услуги "Защита платежей" (страхование жизни и здоровья) в любых страховых компаниях из перечня, размещенного на официальном сайте Банка http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance/second.php. Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 7,9% на а/м Mitsubishi Outlander с объемом двигателя 2.4 и 3.0, 8,9% на а/м Mitsubishi Outlander с объемом двигателя 2.0 и Mitsubishi Pajero Sport; при оформлении услуги "Защита платежей" (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance/second.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика). Без услуги "Защита платежей" ставка увеличивается на 5%, без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля.

Предложение действует с 24.08.2018 г. по 30.09.2018 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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