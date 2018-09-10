Фото: altai-republic.ru

Рекорд по единовременному подъему на вершину горы Тугая установили в Горно-Алтайске 9 сентября в рамках празднования 90-летия республиканской столицы.

На гору в этот день поднялось около 2,9 тысячи человек. Абсолютным победителем среди мужчин уже в восьмой раз стал мастер спорта по лыжным гонкам из Горно-Алтайска Александр Гуляев, среди женщин – теперь уже пятикратная победительница восхождения, мастер спорта по лыжным гонкам Марина Зятькова из Барнаула.

В тройку призеров среди мужчин вошли ученик горно-алтайской школы № 12 Игорь Востриков и учитель физкультуры лицея № 6 Игорь Волков. Среди женщин второе и третье места заняли жительницы села Алтайское Алтайского края – Екатерина Копорулина и Валерия Дмитриева.

А вот самыми юными участниками восхождения стали Лада Донских (ей один год и два месяца), а также Степан Лялин (полтора года). Самыми возрастными участниками стали Борис Ревенко (76 лет) и Светлана Буллер (71 год).