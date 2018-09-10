"Единая Россия" одержала убедительную победу на муниципальных выборах в Алтайском крае. По итогам единого дня голосования, состоявшегося 9 сентября, партия власти получила более 71% мандатов. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 10 сентября, заявил секретарь реготделения ЕР Александр Романенко.

Помимо губернаторских выборов в Алтайском крае, победу на которых, напомним, одержал Виктор Томенко, в этот день были избраны 46 сельских глав, 332 депутата на основных выборах, а также 82 депутата на дополнительных.

Основные выборы депутатов прошли в Косихинском (17 мандатов) и Красногорском (16 мандатов) районах. Здесь убедительная победа досталась кандидатам от "Единой России". В Красногорском районе ЕР удалось получить 75% мандатов, в Косихинском районе эта цифра еще выше — 76%.

Также более половины мест отошли партии власти в Змеиногорском районе на выборах в горсовет — 56%. Особняком стоит победа директора предприятия "БийскэнергоТеплоТранзит" Дмитрия Тяглова на довыборах по одномандатному округу в Бийскую гордуму.

Между тем Александр Романенко выразил удовлетворение прошедшей кампанией 2018 года. Лидер алтайских единороссов заявил, что уровень явки, который был показан на сентябрьских выборах, является традиционным для региона. При этом показатели на губернаторских выборах даже выросли по сравнению с 2014 годом. "Мы целенаправленно работали по повышению политической активности населения Алтайского края. У нас были на этот раз сельские районы, которые показали около 80%. При этом неплохая явка была и в крупных городах региона — Барнауле, Рубцовске и Бийске, и это несмотря на хорошую солнечную погоду, — отметил Романенко. — Более того, если сравнивать нашу явку с Красноярским краем (29%) и Новосибирской областью (20%), то увидим, что значительно опережаем своих соседей".

Люди голосовали за нашего кандидата, Виктора Томенко, в первую очередь как за личность и как за профессионала. Во многом это стало возможным благодаря его программе "Энергия развития". Сейчас предстоят следующие важные шаги по формированию команды и дальнейшей программы действий.

Руководитель регионального исполкома партии Андрей Клюзов заявил, что полученный врио результат (53,6%) стал сигналом для реготделения: "Мы будем его усиливать и в определенном смысле дорабатывать". Александр Романенко, в свою очередь, заметил, что Алтайский край оказался в уникальной и сложной ситуации, так как Виктор Томенко был назначен врио главы региона лишь за три месяца до новых выборов. Только для того, чтобы объехать весь край и пообщаться с жителями каждого муниципалитета, ему понадобилось бы 69 рабочих дней: "Поэтому вполне возможно, что не все наши избиратели хорошо знали Виктора Петровича".

"Естественно, мы намного больше довольны этим результатом, чем, скажем, те четыре региона, где губернаторы и вовсе не смогли преодолеть 50% и там состоится второй тур. У нас это еще и был не только фактор слабого знакомства с фигурой врио, но и своеобразный протест против низкого уровня жизни населения и неясных перспектив, особенно что касается сельской местности", — подвел черту Андрей Клюзов.