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Группа легендарных российских космонавтов — Валерий Рюмин, Елена Кондакова и Леонид Селиванов — приехали на отдых в санаторий в Алтайском крае. Об этом пишет "Алтайская правда".

По их словам, на Алтай космонавтов привело сарафанное радио: им рассказали, что в "Обских плесах" при изготовлении пантовых ванн не используются порошковые составляющие. "Это для нас очень важно. В прошлом году мы побывали здесь. Понравилось – вернулись в этом году", – цитирует издание слова Рюмина. Его супруга Елена Кондакова отметила, что "космос здоровья не добавляет".

Издание отмечает, что Рюмин был в космосе четыре раза. Три полета были проведены на советских кораблях серии "Союз" и один раз на американском шаттле "Дискавери". В частности, Рюмин выполнил внеплановый выход в космос вместе с Владимиром Ляховым. Космонавты убирали зацепившуюся радиотелескопическую антенну. После возвращения на Землю обоих космонавтов наградили орденом Ленина и Золотой Звездой. Рюмин также долгое время был самым возрастным космонавтом, отправившимся на орбиту. Свой последний полет он совершил в возрасте 58 лет.

Кондакова является одной из четырёх женщин-космонавтов России. В космосе она была два раза. Первый раз находилась на орбитальной станции "Мир" около полугода. В 90-е годы она стала депутатом Госдумы.

Селиванов проработал в космической отрасли 56 лет. Он испытывал космические изделия, включая две штатные системы – комплекс посадки-приземления и средства спасения. С группой инженеров отвечал за подготовку, сертификацию научного оборудования, с которым работают космонавты во время полета.

Космонавты рассказали изданию, что ранее уже посещали Алтайский край. Они путешествовали, жили в палатках и сплавлялись по рекам. Маршрут закончился на Телецком озере. "Очень красивые у вас места. У нас вся Россия красивая", – приводит "АП" слова Кондаковой.