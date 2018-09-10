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Шестая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" появилась на YouTube-канале "Союзмультфильма". В новом эпизоде герои узнают о загадочном прошлом одного из героев, пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу студии.

"Печкин узнает, что из клиники сбежало опасное чудовище. Обеспокоенный этой новостью, он отправляется в дом Дяди Федора, где его встречает нечто более ужасное, чем он мог предположить. Вместе друзьям предстоит разгадать историю о таинственном звере", — цитирует агентство текст сообщения пресс-службы.

Режиссером нового эпизода выступила Евгения Жиркова.

Напомним, мультсериал начал выходить в Сети с апреля 2018 года. Шестая серия называется "Чудовище из Простоквашино".

В новых эпизодах пес Шарик заговорил голосом музыканта Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучил Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — Юлия Меньшова, а самого главного героя — Алексей Онежен. Коту Матроскину свой голос подарил Антон Табаков.