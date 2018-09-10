Фото: finance.bigmir.net

Житель Барнаула, который хотел трудоустроиться водителем, стал жертвой мошенников и потерял 11 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на сайте бесплатных объявлений горожанин нашел информацию о вакансии водителя. Созвонившись по указанному в объявлении номеру, горожанин договорился о собеседовании.

"Перед встречей потенциальный работодатель попросил потерпевшего заехать в магазин и купить бутылку коньяка, а также пополнить счет нескольких телефонных номеров. Несмотря на то, что барнаулец знал о подобных фактах мошенничеств из средств массовой информации, он выполнил указания неизвестного ему человека и перечислил мошенникам 11 тысяч рублей", — отмечают в полиции.

После этого барнаулец не смог дозвониться работодателю и понял, что стал жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело.