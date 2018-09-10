Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Победитель губернаторских выборов в Алтайском крае Виктор Томенко намерен выдвинуть кандидатуру экс-главы региона Александра Карлина на наделение его полномочиями сенатора.
Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил сам избранный губернатор. В частности, Виктор Томенко отметил, что после вступления в должность главы края он внесет кандидатуру своего предшественника на данном посту в Совет Федерации.
Напомним, что в данный момент полномочия сенатора от исполнительной ветви власти в Алтайском крае осуществляет Михаил Щетинин. То, что после выборов губернатора в Алтайском крае его может сменить Александр Карлин, было ожидаемо. И именно его персону рассматривали как наиболее вероятного сменщика Щетинина в кресле сенатора.
Напомним, что до 30 мая текущего года Александр Карлин был губернатором Алтайского края. Он досрочно покинул данную должность, а в качестве временно исполняющего обязанности главы региона был назначен Виктор Томенко.
Накануне господин Томенко одержал победу на досрочных губернаторских выборах, получив поддержку 53,61% избирателей, пришедших в пункты для голосования.
Второе место на выборах досталось депутату АКЗС от ЛДПР Владимиру Семенову (16,20%), третьей стала представитель эсеров Людмила Суслова (14,14%), четвертым оказался выдвиженец "Партии Роста" Андрей Крылов (13,46%).
Комментарии
Как неожидано, он думает что из плохого губернатора получиться хороший сенатор?
10.09.2018 16:03
- гость -
В Совете Федерации доживают свой век списанные чиновники
Ворон ворону глаз не выклюет.
Местной шпане, восхваляющей Томенко, пора прекращать Богданыча порочить - ведь по факту это против ВПТ выступления...
Накануне господин Томенко ....
о, у нас уже и господа появились...
Маски сорваны – верить некому. Разбиваются птицы об лед.
Поспешили к новому, светлому – оборвался беспечный полет.
Кто у власти — все куплены-проданы, наши сотни ложатся в ряд.
Вместо аистов — в небе вороны. Души светлые не горят ( С )
10.09.2018 16:19
- гость -
Все провалено, карлину только этого и надо было, а то он старенький, перелеты уже тяжело даются, а ведь каждую неделю в якобы командировку за казённый счет туда-сюда мотаться приходилось. А теперь хорошо, работа рядом, жена рядом и плевать он хотел на Алтайский край! Вот только Щетинина жалко уж так он хотел подольше на насиженном местечке посидеть, а теперь на биржу идти придется до пенсии теперь совсем далеко стало!
Ожидаемо... Сначала говорить , что В крае всё хуже, чем ожидалось, а потом отблагодарить.
Шах и Мат...сказка кончилась
Ребят, вы зря переживаете, однако! Карлин теперь займется тем, что у него единственно хорошо получается - выбивать деньги из Москвы. Только теперь он их будет выбивать не на свои барские хотелки вроде мегасвинарников и французского винограда, а на то, что от него потребуют. Здесь важно, чтобы в крае те, кто стоит у руля, с головой дружили и делали реальные дела на эти денежки, а не пыль в глаза пускали. Посмотрим...
Поржал, единорос Карлин выбивает деньги для единороса Томенко фигуранта панамского досье, а единорос Томенко их осваивает на благо "народа")))))))
Позор.
Как ранее было заявлено "Рекомендую его как человека хорошо знающего аграрный край и сельское хозяйство, поэтому будет представлять наш край в Совете Федерации". Ржать начали еще два месяца назад.
дедку бы на пенсию,да по курортам ездить. Вот еще бы в сенаторы народ избирал, дармоедов расплодили, жируют за народный счет, а на пенсии денег нет. А о Щетинине не беспокойтесь, он завкафедрой в Политехе, да и, думаю, на черный день у него имеется
Редакция, уберите слово "господин" из текста. Пожалуйста. Не спокойно в России. Господ еще нам не хватало. Уши режет.
Господин Томенко, ваши холопы рады за нового хозяина.
Как в СССР - сплошные деды наверху.
Услуга за услугу
Понятно, что ожидаемое решение. Воли и возможности срубить с хвоста не хватило. Если бы избиратели вчера знали об этом, троице голосов бы подкинули и через две недели второй тур. Осталось пару одиозных замов оставить да из бывший локтевских привлечь в состав правительства, и ждать результатов любых следующих выборов.
Ну вот, теперь Илекторату понятнее, кто у власти - господа-феодалы...