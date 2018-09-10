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Победитель губернаторских выборов в Алтайском крае Виктор Томенко намерен выдвинуть кандидатуру экс-главы региона Александра Карлина на наделение его полномочиями сенатора.

Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил сам избранный губернатор. В частности, Виктор Томенко отметил, что после вступления в должность главы края он внесет кандидатуру своего предшественника на данном посту в Совет Федерации.

Напомним, что в данный момент полномочия сенатора от исполнительной ветви власти в Алтайском крае осуществляет Михаил Щетинин. То, что после выборов губернатора в Алтайском крае его может сменить Александр Карлин, было ожидаемо. И именно его персону рассматривали как наиболее вероятного сменщика Щетинина в кресле сенатора.

Напомним, что до 30 мая текущего года Александр Карлин был губернатором Алтайского края. Он досрочно покинул данную должность, а в качестве временно исполняющего обязанности главы региона был назначен Виктор Томенко.

Накануне господин Томенко одержал победу на досрочных губернаторских выборах, получив поддержку 53,61% избирателей, пришедших в пункты для голосования.

Второе место на выборах досталось депутату АКЗС от ЛДПР Владимиру Семенову (16,20%), третьей стала представитель эсеров Людмила Суслова (14,14%), четвертым оказался выдвиженец "Партии Роста" Андрей Крылов (13,46%).