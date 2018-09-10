Наблюдатели на выборах губернатора Алтайского края от региональной Общественной палаты отработали хорошо, серьезных нарушений не зафиксировали, урегулирование мелких вопросов проводили на месте. О вкладе региональной ОП в выборы губернатора рассказал председатель палаты Лев Коршунов.

"В выборах для меня самый главный показатель такой: чем меньше замечаний к их проведению, тем качественнее они проходят. Выборы губернатора прошли в штатном режиме, серьезных нарушений выявлено не было. Что важно, выборы прошли в первом туре", — сказал Лев Коршунов.

В ОП заверяют: наблюдатели работали активно и внимательно, они были обучены и компетентны. Ряд спорных моментов они заметили, но все местного уровня и несерьезные, все недочеты сразу же исправлялись на месте. Лев Коршунов подчеркнул, что наблюдатели от ОП находились на участках до самого конца голосования.

О том, что это за спорные моменты, рассказал председатель комиссии по организации общественного контроля и правозащитной деятельности ОП Руслан Демаков. Так, на одном из участков места наблюдателей были далеко от урн и кабинок для голосования. На другом участке в кабинке для голосования были не ручки, а карандаши.

Лев Коршунов сообщил, что палата проведет анализ своей работы, все предложения и рекомендации направит в краевую Избирательную комиссию.

Всего на выборах главы региона, которые состоялись в воскресенье, 9 сентября, работало 1797 избирательных участков. За ходом голосования на них следили 1790 наблюдателей. Из них именно от ОП было 1694 человека. То есть львиную долю наблюдателей на участки поставила именно Общественная палата. Кроме нее, напомним, право на это имеют общественные организации, политические партии и кандидаты.

Для сравнения: "Единая Россия" направила на участки семь наблюдателей, ЛДПР — 26, КПРФ — 9, еще часть направлена от кандидатов Виктора Томенко и Андрея Крылова.

По словам Руслана Демакова, в числе общественных "контролеров" были и молодежь, и люди среднего возраста, и пенсионеры — они самые активные и придирчивые.

Но в истории региона это всего лишь вторые выборы, в проведении которых так массово принимает участие ОП. Первыми были президентские выборы 18 марта 2018 года. В тот день на участках работало более трех тысяч наблюдателей, 1,8 тысячи из них — именно от ОП.

На уровне региональных выборов такого права не было. Оно появилось буквально накануне выборов. Не раньше, потому что в федеральный закон поправки были внесены только в середине лета.

Времени было мало, но, по словам Коршунова, в ОП ждали этой возможности и готовились заранее. Тем более что к президентским выборам большая часть наблюдателей уже прошла обучение и "боевое крещение".

"Алгоритмы уже заложены, основные процедуры отработаны. За этим направлением участия в выборах будущее", — сказал Лев Коршунов.

Опыт и наработки не пропадут, пусть не в таком количестве, но общественные наблюдатели будут представлены на выборах более низкого уровня, на муниципальных выборах, которые проходят в регионе несколько раз в году. Но на следующие крупные выборы общественники постараются собрать еще большую команду наблюдателей.