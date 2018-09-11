Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дождливая и весьма прохладная погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 11 сентября.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, осадки в этот день ожидаются на большей части территории края. Дневные температуры составят +8...+13 градусов. Ветер будет северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.

В Барнауле временами будет дождь. Дневные температуры в краевой столице составят +9...+11 градусов. Ветер будет северо-западный, 7-12 метров в секунду.