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Дожди и сильный ветер ждут Алтайский край 11 сентября

, ИА "Амител"
Дневные температуры в регионе не превысят +13 градусов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дождливая и весьма прохладная погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 11 сентября.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, осадки в этот день ожидаются на большей части территории края. Дневные температуры составят +8...+13 градусов. Ветер будет северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.

В Барнауле временами будет дождь. Дневные температуры в краевой столице составят +9...+11 градусов. Ветер будет северо-западный, 7-12 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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