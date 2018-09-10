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Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) член "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) на допросе рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) помогала боевикам ИГ организовывать теракты в России. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на ЦОС ФСБ.

Сообщается, что в Смоленской области был задержан россиянин Меджид Магомедов, уроженец Дагестана, член организации "Исламское государство", который по заданию СБУ и руководителей "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

Уточняется, что Магомедов ездил на Украину, где его познакомили с представителями СБУ и "Правого сектора". Целью поездки было решение вопросов "по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья". В ФСБ сообщили, что спецслужбы Украины поручили Магомедову убить одного из командиров самопровозглашенной ДНР, проживающего в Смоленской области.

При задержании у Магомедова нашли взрывчатку мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем. Он рассказал, что СБУ помогает ИГ финансово, а также снабжает их оружием и взрывчаткой. "Члены ИГ задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ЛНР и ДНР", — заявили в ФСБ.​