Фото: правительство Алтайского края

Церемония вступления в должность нового губернатора Алтайского края состоится 17 сентября в Барнауле, об этом журналистам сообщил Виктор Томенко, избранный на этот пост по итогам выборов 9 сентября.

Предварительно известно, что церемония вступления в должность состоится в 12.00 по местному времени. Место проведения будет оглашено позднее.

Как пояснил Томенко, 9 сентября были выбраны пять губернаторов в Сибирском федеральном округе. По правилам, инаугурацию должен проводить полпред президента Сергей Меняйло. Поэтому с ним заранее согласовывается график всех церемоний в пяти субъектах.

Виктор Томенко набрал на выборах 53,61% голосов избирателей на досрочных выборах губернатора Алтайского края 9 сентября.

Кроме того, Томенко сообщил, что назначит бывшего руководителя края Александра Карлина в Совет Федерации.