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Сергей Собянин набрал 70,02% голосов на выборах мэра российской столицы по итогам обработки 99% протоколов. Согласно данным информационного табло Мосгоризбиркома, он смог улучшить результат предыдущих выборов.
"РИА Новости" напоминает, что по итогам выборов 2013 года Собянин победил c 51,37% голосов избирателей.
На втором месте на текущих выборах оказался бывший депутат Думы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ (11,44%).
С 7,06% голосов избирателей на третьей строчке расположился глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.
Думский депутат Михаил Дегтярев от ЛДПР и бывший владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов соответственно.
Уточняется, что явка избирателей на выборах мэра составила 30,89%.
Комментарии
А почему не со 146%?