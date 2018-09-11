Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 140 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,4 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на третьем этаже кирпичной высотки на улице Анатолия.

"Закрытый двор, консьерж, детская площадка, парковка, две квартиры на площадке, окна на две стороны, квартира теплая — батареи зимой все отключены, три кондиционера, индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция", — отмечает автор объявления.

Также продавец добавляет, что на кухне и в двух туалетах обустроены теплые полы. Также в квартире имеется три балкона.