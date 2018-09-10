Фото: правительство Алтайского края

Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о первых шагах на новом посту.

Инаугурацию нового главы региона проведет полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Она пройдет 17 сентября в Барнауле в 12.00. После вступления в должность Томенко назначит своего представителя в Совете Федерации, которым ожидаемо станет бывший глава края Александр Карлин.

По словам Виктора Томенко, не стоит ждать каких-то радикальных изменений в работе исполнительной власти. Все будет делаться постепенно. Однако некоторые кадровые перестановки произойдут уже в ближайшие две недели.

"Правительству Алтайского края еще не так много лет. Очевидно, будут изменения организационной структуры правительства, состава министерства, их функций. Я думаю, что внесу предложения по изменению количества заместителей председателей правительства, их нагрузки и распределению функцию между ними в течение двух недель. Возможно, это будет ряд последовательных шагов. Те решения, которые уже очевидны, я не буду откладывать на потом. По некоторым же кандидатурам будут консультации с краевым парламентом", — отметил Виктор Томенко.

Также он добавил, что в ближайшие две недели сделает упор в работе на принятие бюджета Алтайского края на 2019 год, подготовку к отопительному сезону, окончание уборочной кампании и решение проблем, связанных с началом учебного года.

Избранный губернатор Алтайского края сообщил журналистам, что в ближайшее время вместе с супругой получит официальную прописку в регионе. Сейчас Томенко официально проживает в Москве. Его супруга уже занимается переездом из Красноярского края, где Томенко работал в качестве председателя правительства ранее.

Виктор Томенко набрал на выборах 53,61% голосов избирателей на досрочных выборах губернатора Алтайского края 9 сентября.