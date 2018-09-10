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Актер Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", попал в ДТП утром 10 сентября в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел на площади Восстания в центре города. В Mitsubishi актера сзади влетел белый автомобиль.

"Это точно Дукалис! Живёт в нашем доме, и машина его", – сообщила в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидец.

В интервью "Пятому каналу" Селин рассказал, как произошла авария. "Да просто сзади заехал какой-то парень. Сзади попал. На красном сигнале светофора на площади Восстания. <...> В общем, моей машине, поскольку у меня сзади запасное колесо, оно не пострадало. Оно, в смысле колесо, не пострадало. Чуть-чуть краска там", – рассказал артист.

Также он поблагодарил всех за беспокойство и уточнил, что у него "все нормально". "А ребята на чужих машинах ездят, конечно, это очень странно. Потому что 100% красный сигнал светофора. А он на скорости въезжает", — заметил актер.

Отмечается, что в автомобиле с Селиным находилась его жена. При этом в ДТП никто не пострадал.