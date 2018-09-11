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Коммунист против коммуниста: КПРФ подверглась критике за отказ от выборов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Глава фракции КПРФ в парламенте Алтайского края Талдыкин раскритиковал главу реготделения партии Прусакову

Фото: пресс-служба партии КПРФ. На переднем плане Мария Прусакова и Максим Талдыкин

Отказ КПРФ от участия в выборах губернатора Алтайского края был стратегической ошибкой, именно кандидат-коммунист мог бы спровоцировать второй тур выборов. Такое заявление сделал глава КПРФ в парламенте региона Максим Талдыкин. Его претензии направлены лично первому секретарю краевого комитета партии Марии Прусаковой.

"Состоявшиеся вчера, 9 сентября, выборы губернатора Алтайского края довольно ярко показали правоту моих оценок текущей ситуации в регионе и роли крайкома КПРФ в данной ситуации. Напомню, я заявлял, что отказ от участия в выборах (ставший, по сути, "сливом" выборов и предательством интересов избирателей) был не просто проявлением пассивности или стратегической ошибкой", — с таких слов начинается обращение Талдыкина, которое он прислал в редакцию портала Amic.ru и разместил на своей странице в Facebook.

Напомним, КПРФ отказалась выдвигать кандидата на губернаторские выборы. Официально отказ Мария Прусакова объяснила нежеланием проходить муниципальный фильтр как специально сделанный властью барьер.

"Внятного объяснения этому отказу крайком КПРФ в лице госпожи Прусаковой М.Н. так и не дал. Были какие-то гневные слова, следовала обильная якобы обличительная дежурная риторика, но в реальную борьбу партия так и не вступила. Это дало повод для подозрений (и небезосновательных) о сговоре и нечистых политических играх со стороны крайкома", — добавляет Талдыкин.

Он уверен, что избирателям региона, не согласным с политикой власти, был нужен кандидат от КПРФ.

"По-разному поступили сторонники КПРФ на состоявшихся выборах. Кто-то испортил бюллетень, кто-то проголосовал за другого оппозиционного кандидата, кто-то просто не пришел на избирательный участок", — сказал он.

Максим Талдыкин уверен, что кандидат-коммунист смог бы составить конкуренцию кандидату от партии власти Виктору Томенко, была бы реальная возможность проведения второго тура.

"Крайне скверным является то обстоятельство, что своим уходом от политической борьбы в выборном процессе крайком дал возможность для перехвата значительной части протестных настроений сторонникам Навального и им подобным, к чему КПРФ в данной ситуации совершенно не готова", — подытожил он.

Справедливости ради, с ним согласны и другие политики, и даже представители кандидатов.

Напомним, полгода назад Максим Талдыкин сменил Марию Прусакову на посту главы фракции без ее согласия. Решение было принято большинством членов фракции, она пыталась его опротестовать, но безуспешно.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.09.2018 06:42
Morena

А что по этому поводу скажет главный коммунист России?

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11.09.2018 07:09
- гость -

А что по этому поводу скажет главный коммунист России?

Это который в свое время предпочел теплое место борьбе за пост президента?

0  0
11.09.2018 07:23
- гость -

Вот и вся сущность этих горе-политиков - участвовать в выборах чтобы "спровоцировать второй тур ", потратить государственные деньги, покачать ситуацию. А мне думается что сначала нужно вырастить в своих рядах кандидата, способного не только изрекать популистские лозунги, а реально руководить чем-нибудь больше, чем фракция из двух человек. Ни одного из представленных кандидатов, кроме Томенко, на район ставить нельзя, не говоря уже о крае. Ещё для смеху Прусакову нужно было, которая кресло поделить не может? Или самого Талдыкина? Так край это не электровоз.

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