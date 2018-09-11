Отказ КПРФ от участия в выборах губернатора Алтайского края был стратегической ошибкой, именно кандидат-коммунист мог бы спровоцировать второй тур выборов. Такое заявление сделал глава КПРФ в парламенте региона Максим Талдыкин. Его претензии направлены лично первому секретарю краевого комитета партии Марии Прусаковой.
"Состоявшиеся вчера, 9 сентября, выборы губернатора Алтайского края довольно ярко показали правоту моих оценок текущей ситуации в регионе и роли крайкома КПРФ в данной ситуации. Напомню, я заявлял, что отказ от участия в выборах (ставший, по сути, "сливом" выборов и предательством интересов избирателей) был не просто проявлением пассивности или стратегической ошибкой", — с таких слов начинается обращение Талдыкина, которое он прислал в редакцию портала Amic.ru и разместил на своей странице в Facebook.
Напомним, КПРФ отказалась выдвигать кандидата на губернаторские выборы. Официально отказ Мария Прусакова объяснила нежеланием проходить муниципальный фильтр как специально сделанный властью барьер.
"Внятного объяснения этому отказу крайком КПРФ в лице госпожи Прусаковой М.Н. так и не дал. Были какие-то гневные слова, следовала обильная якобы обличительная дежурная риторика, но в реальную борьбу партия так и не вступила. Это дало повод для подозрений (и небезосновательных) о сговоре и нечистых политических играх со стороны крайкома", — добавляет Талдыкин.
Он уверен, что избирателям региона, не согласным с политикой власти, был нужен кандидат от КПРФ.
"По-разному поступили сторонники КПРФ на состоявшихся выборах. Кто-то испортил бюллетень, кто-то проголосовал за другого оппозиционного кандидата, кто-то просто не пришел на избирательный участок", — сказал он.
Максим Талдыкин уверен, что кандидат-коммунист смог бы составить конкуренцию кандидату от партии власти Виктору Томенко, была бы реальная возможность проведения второго тура.
"Крайне скверным является то обстоятельство, что своим уходом от политической борьбы в выборном процессе крайком дал возможность для перехвата значительной части протестных настроений сторонникам Навального и им подобным, к чему КПРФ в данной ситуации совершенно не готова", — подытожил он.
Справедливости ради, с ним согласны и другие политики, и даже представители кандидатов.
Напомним, полгода назад Максим Талдыкин сменил Марию Прусакову на посту главы фракции без ее согласия. Решение было принято большинством членов фракции, она пыталась его опротестовать, но безуспешно.
Комментарии
А что по этому поводу скажет главный коммунист России?
А что по этому поводу скажет главный коммунист России?
Это который в свое время предпочел теплое место борьбе за пост президента?
Вот и вся сущность этих горе-политиков - участвовать в выборах чтобы "спровоцировать второй тур ", потратить государственные деньги, покачать ситуацию. А мне думается что сначала нужно вырастить в своих рядах кандидата, способного не только изрекать популистские лозунги, а реально руководить чем-нибудь больше, чем фракция из двух человек. Ни одного из представленных кандидатов, кроме Томенко, на район ставить нельзя, не говоря уже о крае. Ещё для смеху Прусакову нужно было, которая кресло поделить не может? Или самого Талдыкина? Так край это не электровоз.