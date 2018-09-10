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Российский лидер Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он поучаствует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд международных переговоров, пишет "РИА Новости".

В пресс-службе Кремля уточнили, что поездка президента в Приморский край будет длиться с 10 по 12 сентября.

В первый день Путин познакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов во Владивостоке и проведет заседание президиума Госсовета, которое будет посвящено реализации майского указа в том, что касается опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

Также 10 сентября глава РФ проведет переговоры с японским премьером Синдзо Абэ. Предполагается обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным темам. Кроме этого, Путин и Абэ посетят двигателестроительный завод "Мазда Соллерс".

После этого российский лидер осмотрит в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) экспозицию, которая посвящена территориям опережающего развития, и в режиме видеоконференции даст старт работе некоторых предприятий региона.

Четвертый ВЭФ пройдет на площадке кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.