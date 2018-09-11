"Мизюлинские катакомбы" — долгострой из 90-х годов в Мизюлинской роще в Индустриальном районе Барнаула будет снесен. Такого решения добился депутат Законодательного Собрания Алтайского края, единоросс, бизнесмен Дмитрий Аганов. Подробности сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Депутат взял под контроль данный вопрос и в течение нескольких лет добивался решения проблемы. Он не раз направлял депутатские запросы в министерство образования региона, встречался с министром образования Алтайского края и директором школы-интерната. Изначально рассматривался вопрос об ограждении объекта, но министерство образования Алтайского края пошло навстречу просьбам жителей, и объект было решено демонтировать", — сообщили в АКЗС.

Там уточнили, что заниматься темой Аганов стал после того, как об этом попросили избиратели. Жители микрорайона считают, что на этом месте нужно построить центр детского творчества.

"Мизюлинские катакомбы" — это заброшенная стройка в микрорайоне Мизюлинская роща на пересечении улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова. Она началась здесь еще в середине 90-х годов. Планировалась как пристройка к барнаульской школе-интернату № 6. Долгие годы здесь обитали бомжи и наркоманы.