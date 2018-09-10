Как провести новую рабочую неделю интересно, куда сходить и что посмотреть, читайте в нашем гиде.

Понедельник и вторник можно посвятить киноновинкам. На большой экран на прошлой неделе вышли ужасы "Мара. Пожиратель снов", фантастический триллер "Темные отражения", фантастика "КИН" и комедия "Клуб "Школа". Среди российских премьер "История одного назначения", в сюжете участвует сам граф Лев Николаевич Толстой.

Среда

Бар "Крыша" (Малая Олонская, 28) приглашает всех желающих побывать на "МозгоБойне" (18+) — это новый формат развлечения. Участников ждут остроумные и каверзные вопросы, зажигательная атмосфера и вкусная еда. Это викторина, победители которой получат призы. Зарегистрироваться можно тут: https://vk.com/mzgb_brn.

Четверг

В краевой столице в четверг вечером пройдет пешеходная экскурсия "Барнаул купеческий". Начало в 19:00 у главных ворот парка Центрального района (Социалистический, 11). Здесь расскажут, что за купцы жили в городе, какой вклад в его развитие внесли, а также поведают интересные городские истории и легенды того времени.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (3852) 63–35–75 или на сайте.

Пятница

В пятницу Барнаул ждут две серьезные премьеры: в Молодежном театре покажут глитч Wonder boy. Это спектакль об особенном мальчике, которому предстоит найти свой путь к сверстникам, обычным детям. МТА осуществит эту постановку первым в России. Режиссером спектакля и автором сценической композиции стал Максим Соколов.

В театре драмы покажут спектакль "Время женщин", созданный по одноименному роману Елены Чижовой, писательницы, переводчика и эссеиста, автора ряда романов, лауреата Букеровской премии 2009 года.

Елена Чижова — коренная петербурженка, что определяет и психологию, и характеры ее героев. По сюжету, в обычной питерской коммуналке проживают старушки: Евдокия, Ариадна и Гликерия. А еще — семья из мамы и дочки: Антонина и Сюзанна-София Беспаловы. Это очень реалистичная и грустная история. История женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. История ее дочери, которая была немой до школьного возраста, но бабушки научили читать ее и по-русски, и по-французски. Это история трех старушек, видавших еще дореволюционные времена, взявших мать и дочь под свою опеку за неимением собственных семей, члены которых погибли в разное время при разных обстоятельствах.