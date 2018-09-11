Фото: правительство Алтайского края

Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с представителями своего штаба поблагодарил всю команду за работу во время избирательной кампании и рассказал о первых чувствах, которые испытал после того, как узнал о своей победе. Виктор Томенко поблагодарил всех жителей края, пришедших на избирательные участки 9 сентября. В том числе и тех, кто голосовал за других кандидатов. Виктор Томенко отметил, что было необходимо понять реальное настроение избирателей.

В ответ на вопрос девушки-волонтера из избирательного штаба об эмоциях в первую ночь после выборов Томенко сказал, что не испытал ни облегчения, ни радости, когда узнал о своей победе.

"В меня вселилась какая-то дополнительная сила, когда стали понятны основные цифры", — сказал он. Новый глава региона выразил благодарность жителям за такое доверие.

"Я всегда буду держать это в уме и на этом основываться. Люди хотели свой голос донести, кандидатуру поддержать. Это очень важно. Я в самом начале своей деятельности врио губернатора говорил, что для меня вещи, связанные с открытостью и прозрачностью, настоящей демократией, возможностью разным политическим силам реализовывать себя, являются принципиальными. Думаю, что сама организация выборов это подтверждает. Я удовлетворен, что все прошло без скандалов и эксцессов", — добавил Томенко.

Что касается результатов, то, по словам Виктора Томенко, перед его командой стояла сложная задача – за три месяца узнать о пожеланиях всех жителей края, чтобы превратить их в конкретную программу действий. Избранный губернатор также доволен высокой явкой.

Он уверен, что на этих выборах жители края проявили более высокую активность по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. Прирост составил около трех процентов. Томенко уверен, что эти цифры доказывают интерес жителей региона к выборам. Некоторые кадровые решения новый руководитель края не намерен откладывать, однако отдельные решения новый губернатор обсудит с федеральными министерствами и депутатами краевого парламента.

На губернаторских выборах в Алтайском крае победу одержал кандидат от "Единой России", действующий врио главы региона Виктор Томенко, который набрал 53,61% голосов. Кандидата от ЛДПР Владимира Семенова поддержали 16,2% избирателей, кандидата от регионального отделения "Справедливой России" Людмилу Суслову — 14,14% избирателей. Представитель "Партии Роста" Андрей Крылов набрал 13,46% голосов.

Инаугурация Виктора Томенко состоится 17 сентября в Барнауле.