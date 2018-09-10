Фото: facebook.com

Глава Республики Алтай Александр Бердников поздравил своего алтайского коллегу Виктора Томенко с победой на губернаторских выборах. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

Он написал, что "по предварительным (на момент публикации — ред.) данным, победу одержал Виктор Томенко – кандидат, которого президент России Владимир Путин назначил в мае этого года временно исполняющим обязанности главы субъекта".

Бердников пожелал алтайскому коллеге успешной работы и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Республикой Алтай и Алтайским краем. "Пусть наши уникальные регионы остаются добрыми соседями и надежными партнерами!"- заключил он.