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"Почта России" запускает новый маршрут доставки отправлений из КНР, который вдвое сократит доставку посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на компанию.

Теперь отправления будут идти не через столицу РФ, а через Владивосток. Это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки менее 2 килограммов). Предполагается, что на новый маршрут будет приходиться 40% продаж AliExpress в РФ.

В "Почте России" рассказали, что новое логистическое решение протестировали в июле-августе 2018 года: клиенты получали посылки быстрее. Ранее максимальный срок доставки достигал 40 дней.