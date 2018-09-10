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Новые эпизоды мультсериала "Возвращение в Простоквашино" будут показаны на телевидении. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу "Союзмультфильма".

Уточняется, что новое "Простоквашино" появится в ТВ-эфире 10 сентября. Вышедшие ранее эпизоды будут показаны на канале "Карусель".

Напомним, новые приключения культовых героев студия начала выкладывать в начале апреля в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая у "Союзмультфильма" появился YouTube-канал.

На данный момент уже вышло шесть эпизодов мультсериала.