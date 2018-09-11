Фото и видео: дирекция по развитию ресторана BUFFALO

"Губернаторский бургер" в честь Виктора Томенко, который победил на выборах главы региона в минувшие выходные, включается в меню ресторана быстрого питания BUFFALO.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, авторы данного кулинарного проекта намеревались назвать блюдо в честь избранного главы региона. Среди более чем 20 возможных вариантов названия бургера было решено выбрать "Губернаторский".

Утверждается, что блюдо готовится исключительно из алтайских продуктов: чесночной булочки собственного производства, куриной котлеты из рубленого филе, листьев салата, томатов и эксклюзивного деревенского соуса. Общий вес изделия - около 330 граммов.

Директор по развитию ресторана BUFFALO Евгений Ноздрачев сообщил, что в заведении общепита было принято решение о перечислении пяти рублей с каждого проданного "Губернаторского бургера" на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.

"Тем самым мы и наши посетители в очередной раз обратим внимание на вопросы развития благотворительности и добровольчества в нашем регионе", — резюмирует он.