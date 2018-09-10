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После подсчета 100% голосов по итогам единого дня голосования губернаторов четырех регионов России — Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области — будут выбирать во втором туре.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в Приморском крае в первом туре одержал победу кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Тарасенко - 46,56% (206 тыс. 303 голоса), на втором месте оказался представитель КПРФ Андрей Ищенко - 24,64% (109 тыс.129 голосов).

В Хабаровском крае победу избиратели отдали кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу с результатом в 35,81% (126 тыс. 693 голоса), второе — действующему губернатору Вячеславу Шпорту от "Единой России", 35,62% (126 тыс. 018 голосов).

В Республике Хакасия в первом туре победа досталась коммунисту Валентину Коновалову — 44,81% (71 тыс. 553 голоса), а на второй строчке расположился единоросс Виктор Зимин - 32,42% (51 тыс. 771 голос).

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", в первом туре набрала 36,42% (135 тыс. 633 голоса). Во втором туре она сразится с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным - 31,19% (116 тыс. 135 голосов).