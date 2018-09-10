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Росстат опубликовал статистику самых высоких и самых низких зарплат по стране. Самые обеспеченные россияне живут на севере или в Москве, а самые бедные — в Алтайском крае, пишет "Российская газета".

Уточняется, что средняя зарплата по стране составляет 42 тысячи 555 рублей. При этом жители Ямало-Ненецкого автономного округа получают в среднем 100 тысяч 617 рублей, Чукотского автономного округа — 98 тысяч 291 рубль, Москвы — 82 тысячи 729 рублей, Магаданской области — 82 тысячи 471.

Среди экономических отраслей самыми прибыльными являются сфера воздушного и космического транспорта. Там люди зарабатывают в среднем 161,7 тысячи рублей в месяц. Добытчикам сырой нефти и природного газа в среднем платят 123,1 тысячи рублей, а производителям табачных изделий — 111,2 тысячи рублей.

Меньше всего зарабатывают жители Алтайского края — в среднем 24 тысячи 402 рубля в месяц. Также низкий доход у жителей Карачаево-Черкесии — 24 тысячи 481 рубль, Чечни — 24 тысячи 873 рубля, Ивановской области — 24 тысячи 874.

Из производств меньше всего оплачивается работа швей - 20,8 тысячи рублей в месяц, производителей мебели — 23,4 тысячи, а также производителей кожи и изготовителей одежды из нее — 24,5 тысячи рублей.