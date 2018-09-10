Фото: kvant.space

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в понедельник, 10 сентября, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Она вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Telstar 18V, пишут "Известия", ссылаясь на сайт компании.

Уточняется, что запуск был произведен в 00:45 по местному времени (7:45 мск). После вывода спутника первая ступень ракеты успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Также в Twitter-аккаунте Space X подтвердили успешный вывод на орбиту спутника.

Издание уточняет, что Telstar 18V предназначен для осуществления цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предполагается, что срок его службы составит не менее 15 лет. Спутник, разработанный калифорнийской Space Systems Loral (SSL), будут использовать канадский спутниковый оператор Telesat и базирующаяся в Гонконге компания APT Satellite.

Отметим, что запуск Falcon 9 должен был состояться в воскресенье, 9 сентября, но его отложили из-за дополнительных проверок.