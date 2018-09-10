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Портал Tvil.ru составил рейтинг популярных городов РФ для путешествий на выходные. Об этом пишет портал "РИА Новости".

На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Сочи, замыкает тройку лидеров Ялта.

В десятку также вошли Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.

При этом средняя стоимость аренды жилья самая высокая в Москве (2,9 тысячи рублей в сутки), Санкт-Петербурге и Ялте (по 2,7 тысячи рублей). Дешевле всего снять жилье в Петрозаводске (2,2 тысячи рублей), а также в Екатеринбурге, Калининграде и Коломне (по 2,3 тысячи рублей).

Рейтинг был составлен на основе анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября текущего года.