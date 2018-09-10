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Украина "любой ценой" не допустит возобновления поставок в Крым днепровской воды. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает "РИА Новости".

Агентство напоминает, что в конце августа на севере республики произошел выброс загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" из-за обмеления кислотонакопителя предприятия. В результате увеличилась концентрация оставшихся кислот и произошло испарение разных химвеществ в атмосферу. Для нормальной работы завода нужно 30 миллионов кубометров воды. Отстойник разбавляли водой, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, но после воссоединения полуострова с РФ Украина перекрыла поставки днепровской воды.

"Любой ценой мы не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Она необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат… У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет… Это государственная позиция, мы знаем позицию президента по этому вопросу. Крым должен быть токсичным для государства-агрессора", — заявил Бабин.

Он также отметил, что пока находится в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет. "Это я вам гарантирую", — приводит агентство его слова.

Ранее замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак сказал, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году подача воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде, была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить путем бурения новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.