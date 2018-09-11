Юрий Зубарев, который занимал пост руководителя отдела НИИ садоводства, ушел с должности. Директором научно-исследовательского института с 1 сентября 2018 года стал Александр Канарский. Причина смены руководства неизвестна.

Александр Александрович родился 1 января 1984 года в поселке Первомайский Мамонтовского района Алтайского края. В 2007 году окончил Алтайский государственный аграрный университет (агрономический факультет).

С 2007 по 2010 год проходил аспирантуру НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика Россельхозакадемии Хабарова С.Н.

С 2011 года до недавнего времени занимал должность руководителя Центра индустриальных технологий и заведующего лабораторией агротехники плодовых и ягодных культур. У Канарского самостоятельно и в соавторстве опубликовано 30 научных работ.

"Мы развиваемся, у нас были определенные финансовые затруднения, но я думаю, с созданием центра ("Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий" - прим. ред.) этот ряд вопросов будет решен. В любом случае у нас в планах развивать и закладывать новые насаждения, расширять клиентскую базу, расширять производство посадочного материала. Работать мы планируем, работу не останавливаем", — рассказал порталу Amic.ru Александр Канарский.