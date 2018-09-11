Многие из нас знают, каково это, когда сидишь до полуночи с любимым чадом над уроками и слышишь: "не знаю/не понимаю" (не усвоил материал на уроке), "нам не задавали", "я сначала попью чай, а потом сяду за эту математику" (хоть убей меня, родитель, но я не хочу делать домашнее задание по этому предмету).



"А ведь эффективность и успешность ребенка в учебе и жизни зависят от того, насколько быстро и качественно он способен усваивать новую информацию. С желанием тоже все просто. У ребенка просто должно получаться учиться, и тогда он будет делать это быстро, качественно, с удовольствием и без нервотрепок", — рассказывает руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта в Барнауле Ольга Чернявская.

Уникальные методики развития интеллекта можно освоить и в Барнауле. На помощь барнаульским родителям в этой неравной борьбе за детскую успеваемость и будущее готовы прийти педагоги Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

"Для детей, не знающих буквы, подойдет увлекательный курс "Обучение чтению с нуля", на котором ребята 4-6 лет в игровой форме познакомятся с алфавитом. На курсе "Обучение чтению" всего за 10 занятий научим читать по слогам. Если ребенок читает по слогам, то в конце курса будет читать словами. Если читал словами, но скорость была не максимальной, то она увеличится от двух до шести раз. Итогом занятий станут не только очень высокая скорость чтения, но и улучшение памяти, концентрация внимания, ребенок перестанет испытывать страх перед публичными выступлениями, улучшатся мышление в целом и успеваемость в школе. Ребенок начинает учиться с удовольствием, в том числе и в школе. Навыками, которые приобретет ваш ребенок у нас, с успехом будет пользоваться всю жизнь", — рассказала Ольга Чернявская.

К началу учебного года Шамиль Ахмадуллин подготовил новые курсы: Развитие логического мышления, Каллиграфия и Кубик Рубика.

Занятия в школе скорочтения и развития памяти проходят в игровой непринужденной форме. При таком подходе усваивать материал ребенку несложно, у него все получается. А самое главное - не нужно ходить на курсы годами. Результат достигается всего за 10 занятий и остается с ребенком на всю жизнь. Приятным бонусом является улучшение внимания и памяти.

Екатерина до обучения — 107 сл/мин; 0% понимания прочитанного текста. После — 218 сл/мин и 80% понимания.

В Школе действует система скидок:

10% семьям с двумя и более детьми, записавшимся на курсы;

10% получают все выпускники для прохождения следующего по уровню сложности курса;

30% именинникам сентября, а также ребятам, прошедшим собеседование с 1 по 15 сентября.

Создатель детской школы, автор книги-бестселлера "Скорочтение для детей. Как научить ребенка читать правильно?" Шамиль Ахмадуллин говорит, что в современном обучении очень важна именно скорость, и тогда ваш ребенок станет успешным специалистом или бизнесменом. Освоить важные навыки по его методикам возможно за 10 занятий.

Как записаться?

"Все дети у нас проходят собеседование с педагогами, на котором определяется уровень подготовки ребенка, специалист оценивает отношение родителя и самого ребенка к получению новых навыков. Для нас важно, чтобы обучение не проходило насильно, иначе результата не будет", — отметила Ольга Чернявская.

Когда можно записаться?

Обязательна предварительная запись по телефону или на сайте Школы скорочтения и развития интеллекта.

Набор в группы для обучения чтению и скорочтению ведется постоянно. Группы небольшие — от трех до шести человек. Набор открыт круглогодично.

Шамиль Ахмадуллин — разработчик более 30 методик экспресс-обучения детей, автор книг-бестселлеров. Его пособия и методики становились неоднократными победителями более десятка всероссийских конкурсов, среди которых Всероссийский конкурс "Лучшее - детям-2015" ("Методика обучения скорочтению"), "Лучшее пособие для дошкольных образовательных организаций" ("Букварь. Обучение чтению с нуля для детей 5-7 лет"), "Золотой Медвежонок — Выбор родителей ("Система обучения детей скорочтению") и другие.

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина:

г. Барнаул,пр. Комсомольский, 80В; ул. Шумакова, 17В

тел.: 8 (3852) 57-16-06

сайт: barnaul.turboread.ru

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