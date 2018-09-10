Фото: altai-krai.sledcom.ru

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения жителя города Бийска. Александр Мелехин 1980 года рождения 24 июня текущего года уехал из дома на белой иномарке в село Кош-Агач Республики Алтай, с тех пор его местонахождение неизвестно, пишет пресс-служба ведомства.

Поскольку о месте нахождения мужчины долгое время нет сведений, следователи решили возбудить уголовное дело.

Сейчас ведутся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего, выясняются обстоятельства его безвестного исчезновения.

На вид Мелехину 35-40 лет, рост 175 сантиметров, он худощавого телосложения, с черными волосами, короткой стрижкой и карими глазами.

Мужчина был одет в черную футболку с белыми горизонтальными полосками, черные джинсы и темно-синие сланцы.

Особыми приметами пропавшего являются родинка размером 0,5 сантиметра на носу, а также отсутствующие 2-й, 3-й и 4-й пальцы на правой руке.

Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться Мелехин, просят обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02, 29-80-39, 8 (385-4)-33-83-55 либо по телефону 02.