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Число доз прививок от гриппа на этот эпидемиологический сезон, закупленных Россией за госсчет, превысило 62 миллиона. Об этом пишет "Федерал Пресс", ссылаясь на "РИА Новости" и Роспотребнадзор.

"На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 миллиона доз отечественной вакцины с актуальными штаммами", – цитирует агентство объявление.

Также в ведомстве уточнили, что бесплатно прививку могут поставить представители группы риска — дети, пожилые люди, беременные, профессиональные группы риска.

Издание пишет, что в 2018 году состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения.