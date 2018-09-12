Осень – пора, когда хочется создавать уют в доме. Кроме того, появляется желание приобрести для интерьера что-то новое и интересное, а еще – теплое и мягкое. Как выбрать то, что действительно поможет создать уют в вашем доме, и куда отправиться за товарами для дома по выгодным ценам?

1. Выбираем постельное белье для крепкого и здорового сна.

К выбору постельного белья в вашей спальне нужно относиться очень ответственно. Ткань, из которой сделано белье, должна быть натуральной – хлопчатобумажной, льняной или бамбуковой. Дизайн и оформление должны соответствовать интерьеру спальни, в остальном доверьтесь своей фантазии и предпочтениям, и широкий ассортимент роскошных комплектов постельного белья, мягких подушек и теплых одеял гипермаркета "АКСИОМА" поможет вам сделать правильный выбор!

2. Выбираем полотенце для ванной.

Ни для кого не секрет, что лучше всего впитывают влагу и приятны для тела махровые и хлопковые полотенца. Обратите внимание на наличие петелек, чтобы не пришлось хранить полотенца в сложенном положении, ведь в расправленном виде лучше сохранится качество изделия. Выбирайте нейтральные цвета, которые смогут вписаться в любой интерьер. Среди всего разнообразия в "АКСИОМЕ" можно выбрать самые мягкие и красивые полотенца для ванной и уютные халаты, при этом по специальным низким ценам!

3. Выбираем текстиль для кухни.

Кухонный текстиль, ввиду его частого использования, должен быть прочным. Чем прочнее материал, тем дольше его срок службы. Данная деталь интерьера будет всегда на виду, поэтому выбирайте изделия, которые гармонично впишутся в интерьер кухни. Кухонные полотенца, фартуки, прихватки и многое другое для создания комфорта и дополнения интерьера вашей кухни вы всегда найдете в "АКСИОМЕ".

4. Выбираем выгодные покупки.

В сети гипермаркетов "АКСИОМА" (Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск) в сентябре проходит ярмарка текстиля. Из большого ассортимента гипермаркетов вы легко найдете именно то, что дополнит и украсит ваш интерьер. Здесь найдутся решения на любой вкус, которые органично впишутся в интерьер вашего дома и наполнят его уютом!

"Ярмарки текстиля в "АКСИОМЕ" мы проводим уже на протяжении многих лет и всегда получаем массу положительных отзывов от наших клиентов. Приобретая товары для дома у нас, вы будете приятно удивлены не только качеством продукции, но и ценами", — говорит Юлия Мецлер, директор гипермаркета "АКСИОМА" на Павловском тракте, 166.

Гипермаркет "Аксиома":

г. Барнаул, Павловский тракт, 166

тел.: 8 800 775 9000

сайт: axiomahome.ru

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