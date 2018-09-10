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Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком информацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о сотрудничестве спецслужбы Украины с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство УНН со ссылкой на СБУ.

"Это очередной фейк ФСБ России, который просто смешно комментировать", — заявили агентству в Службе безопасности Украины.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что в Смоленской области был задержан член ИГ, который по заданию СБУ и "Правого сектора" (организация запрещена в России) планировал убийство "одного из лидеров ополчения ДНР".

Агентство напоминает, что 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве были задержаны несколько человек, подтвердивших, что имела место диверсия со стороны Киева.