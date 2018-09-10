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Урожай зерна в текущем году в РФ составит 105 миллионов тонн, а экспорт — 30 миллионов тонн. Такое заявление сделал вице-премьер Алексей Гордеев на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева, пишет ТАСС.

"Согласно прогнозам специалистов, в целом по стране урожай зерновых ожидается вполне достаточный — порядка 105 миллионов тонн. Это позволит экспортировать около 30 млн т зерна и полностью обеспечить свои нужды", — цитирует агентство слова вице-премьера.

Гордеев отметил, что уборочная кампания вошла в завершающую стадию. Уже намолочено 84 миллиона тонн зерна. При этом урожайность в 2018 году снизилась по сравнению с 2017-м на 19%. Вице-премьер добавил, что уборка урожая в целом идет в штатном режиме и завершится в наиболее благоприятные сроки.

По его словам, в текущем году ожидается неплохой урожай фруктов и ягод — порядка 1 миллиона тонн. Что касается сева озимых, то их запланировано 17,5 миллиона тонн. "Эта работа идет хорошими темпами, она выполнена на 40%", — добавил Гордеев.

По данным вице-премьера, аграрии уже получили свыше 90 миллиардов рублей средств из бюджета, деньги освоили на 75%. На помощь тем, кто пострадал от неблагоприятной погоды, нужно выделить еще порядка 9-10 миллиардов рублей.

Медведев подчеркнул, что за шесть лет из федерального бюджета в агропромышленный комплекс было направлено 1,2 триллиона рублей. Он добавил, что финансирование данной сферы остается достаточным. Премьер отметил важность того, что деньги стали быстрее доходить до аграриев.

Также глава правительства обратил внимание на то, что в 2018 году, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, власти рассчитывают на "достаточно приличные результаты" работы аграриев.