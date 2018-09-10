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Заморозку накопительной пенсии могут продлить и в 2021 году. С таким заявлением выступил глава министерства труда и соцзащиты населения Максим Топилин в кулуарах Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

"Знаю, что в эту осеннюю сессию, я так понимаю, Минфин не успевает… Идея [индивидуального пенсионного капитала, ИПК] как таковая, они ее не кладут на дальнюю полку, но в этом бюджетном цикле это будет сложновато сделать и не получится. Потому что это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели", — цитирует агентство слова Топилина.

Он предполагает, что заморозка будет продлят еще на один год. Он напомнил, что заморозка накопительной пенсии происходит каждый год, и сейчас она "до 2020 года включительно". "Мы в бюджете Пенсионного фонда трансферты на эти цели не предусматривали, поэтому Минфин будет вносить скорее всего законопроект, в котором будет обнуляться тариф и в 2021 году. Там же смысл был в чем, чтобы старую систему совместить с новой ИПК", — заключил министр.

Ранее ведомство заявило, что концепция индивидуального пенсионного капитала, вероятно вступит в силу с 2020 года, а не с 1 января 2019-го, как предполагалось.