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Проверка показала, что заливка бетонного основания стартового стола на космодроме Восточный была выполнена с браком. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ).

Обследование показало, что некачественную заливку бетона произвел прежний подрядчик — Спецстрой России. У ЦЭНКИ есть и ряд других претензий к работе этой компании.

Тем не менее специалисты решили, что выявленный строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года.​В ЦЭНКИ уточнили, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал "жесткое указание" усилить контроль при строительстве стартового комплекса для ракеты "Ангара" с привлечением специалистов Минстроя России. Кроме того, "Роскосмос" и специалисты отрасли будут проводить параллельные проверки и контроль объектов космодрома.

В то же время доктор геолого-минералогических наук, профессор РУДН Александр Хаустов рассказал РБК, что пустоты под основанием стартового комплекса космодрома могли возникнуть из-за недостаточно тщательно проведенных инженерно-геологических изысканий.

"Необходимо посмотреть на те инженерно-геологические изыскания, которые проводились при строительстве. И, если сейчас есть это проседание, значит, изыскания не были достаточно тщательно проведены. Во-первых, не исключены ошибки проектировщиков. Вероятно, сыграла роль недостаточность расчетов статических и динамических нагрузок. Следовало исследовать грунты, проверять их сжимаемость и уплотнение. Во-вторых, дело может быть в естественном явлении карста, происходит вымывание оснований грунтовыми водами", — пояснил Хаустов.

По его словам, это не первый случай с объектами космической промышленности, когда действующие строительные нормы и правила не отвечают требованиям. "Космодром — это большой объект, и строители могут иногда экономить на изысканиях. Ликвидировать такие пустоты достаточно легко: бурится скважина к пустоте, туда вводится жидкий цемент, образуется плюм, который держит провалы. Страшного ничего нет, это устраняется в течение нескольких суток. При этом фундамент становится крепче, чем естественные грунты, и позволяет выдерживать тяжелейшие нагрузки", — рассказал он.

Об обнаружении пустот под основанием стартового комплекса для ракет-носителей "Союз-2" стало известно после публикации документов "Роскосмоса" на сайте госзакупок. Корпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО "Адонис".

Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля. Всего с космодрома было запущено три ракеты.