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Полиция начала проверку по заявлению украинца, который утверждает, что его на митинге в Москве ударил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Накануне на Пушкинской площади прошла несогласованная акция. По данным МВД России, в ней участвовали порядка двух тысяч человек. Митинг посетил лидер ЛДПР, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка. Депутат от ЛДПР Василий Власов, бывший на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что обошлось без эксцессов. Жириновский позже заявил, что его "оскорбляли хулиганы".

"Поступил материал проверки по заявлению гражданина 1980 года рождения, жителя Луганской области, о том, что на Пушкинской площади его ударил по лицу депутат Госдумы Жириновский", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в данный момент полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления.