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Российский лидер Владимир Путин посетит Японию с официальным визитом в июне следующего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с главой государства.

Он уточнил, что встреча пройдет в июне 2019 года на мероприятиях в рамках G20 в Осаке, "где проведет двусторонние переговоры". После этого в Токио пройдет церемония закрытия перекрестных годов. "Сегодня мы договорились об этом", — подчеркнул Абэ.

Также глава правительства Японии пообещал, что будет "делать все возможное для того, чтобы каждая встреча с президентом РФ приносила свои плоды".