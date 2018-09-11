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Около 22,5 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за отключения на подстанции. Об этом пишет RT, ссылаясь на Минэнерго РФ.

По данным ведомства, отключение тупиковой ВЛ 110 кВ "Усухчай — Магарамкент" произошло в 16:15 из-за действия защиты.

"Были обесточены ПС 110 кВ – 3 ("Ахты", "Заречная", "Усухчай"). Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 22 500 человек)", — цитирует издание сообщение ведомства.

В Минэнерго добавили, что спустя полтора часа (в 17:45) напряжение было подано всем потребителям.