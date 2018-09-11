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Минкультуры предложило ограничить показ западных фильмов в кинотеатрах

, ИА "Амител"
Одну картину предлагается показывать не более 35% от общего числа сеансов

Фото: if.com.au

Министерство культуры РФ разрабатывает ряд законодательных инициатив, направленных на развитие российского кинопроката. В частности, обсуждается ограничение числа ежедневных сеансов одного иностранного фильма, рассказала в понедельник ТАСС глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, согласно которым "количество показов иностранных картин планируется сократить до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня", — говорится в одной из статей.

"Это неправда, — сказала Любимова. — Существует ряд законодательных инициатив, и одна из них посвящена ограничению в 35%. Но речь не идет о 35% всех западных фильмов. Инициатива заключается в том, что количество сеансов, демонстрируемых в течение одного фильма, не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня".

"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", — говорится в проекте документа. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

Согласно законопроекту, для кинотеатров с одним кинозалом предусмотрены аналогичные нововведения. Отмечается, что нарушение со стороны кинотеатров настоящих требований "влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ". Также в законопроекте прописано, что новые требования "не распространяются на национальные фильмы".

В проекте документа указано, что в случает утверждения поправок, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

В августе 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что сейчас российские кинокартины составляют 35% национального проката, добавив, что шесть лет назад этот показатель составлял 12-14%. По его словам, число зрителей российского кино также выросло в два раза за указанный период.

Министр отметил, что подобные показатели — "результат жесткой и не всегда собирающей аплодисменты политики министерства и Фонда кино", а также более ответственной и востребованной работы кинематографистов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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