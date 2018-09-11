Фото: eurosport.com

Российская национальная сборная разгромила чешскую команду в товарищеском матче. Об этом пишет РИА Новости.

Игра, которая прошла в понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону, завершилась победой сборной РФ со счетом 5:1. Автором двух голов в составе национальной команды стал Алексей Ионов (8-я и 29-я минуты), при этом второй гол полузащитник забил с пенальти. Также мяч в ворота соперника отправили Антон Заболотный (24), Александр Ерохин (79) и Дмитрий Полоз (83). У чехов отличился Томаш Соучек (74).

Следующий матч сборная проведет 11 октября против шведской сборной в рамках Лиги наций.

Агентство напоминает, что в минувшую пятницу команда Станислава Черчесова обыграла турков во встрече Лиги наций со счетом 2:1.