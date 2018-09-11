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Американский лидер Дональд Трамп получил письмо от северокорейского коллеги Ким Чен Ына с предложением провести еще одну встречу. Об этом пишет RT, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Она оценила письмо как "позитивное и теплое".

Сандерс подчеркнула, что Штаты открыты к проведению новой встречи, в данный момент ведутся переговоры.

По ее словам, основной целью письма главы КНДР было то, "чтобы предложить запланировать ещё одну встречу с президентом [США], мы к ней готовы".