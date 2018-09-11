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Ученые из Чикагского университета (США) выяснили, что чувствующие себя одинокими люди сами предпочитают держать других на расстоянии, расширяя границы личного пространства. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на статью, которая опубликована в журнале PLOS One.

В исследовании принимали участие около 600 человек. Результаты эксперимента показали, что одинокие люди часто не подпускают к себе даже самых близких людей. Чувство одиночества при этом усиливает их стремление к некой социальной самозащите, заставляя человека еще больше ограничивать личное пространство.

При этом одинокими могли считать себя и те люди, у которых были постоянные партнеры и близкие друзья.